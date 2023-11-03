Бои под Вербовым и форсирование Днепра: что происходило в зоне СВО 3 ноября «Два майора»: ВСУ готовятся к форсированию Днепра

Фото: МО РФ

В зоне СВО продолжаются напряженные бои в Запорожской области, а под Херсоном ВСУ готовятся к полноценному форсированию Днепра. Что еще происходит в зоне боевых действий на Украине 3 ноября?

Как проходят бои в Запорожье 3 ноября 2023 года

«На Запорожском фронте у Вербового в результате боев уничтожена группа пехоты противника на бронетехнике, которая предприняла попытку продвинуться к нашим позициям по „дороге смерти“. ВСУ не прекращают постоянные обстрелы наших позиций из ствольной и реактивной артиллерии, активно применяют сельхоздроны (т.н. „Баба Яга“) для сброса мин и СВУ», — пишет Telegram-канал «Два майора».

Telegram-канал WarGonzo, который ведет военкор Семен Пегов, добавляет, что ВСУ на Запорожском фронте пытались продвинуться также у Копаней и Новопрокоповки.

ВСУ после артударов пытались продвинуться у Копаней, Новопрокоповки и Вербового, отмечает канал.

«Средства дальнего поражения ВС РФ работали по украинским подразделениям в Каменском, Малых Щербаках, Орехово, Новоданиловке, Новосёловке, Чаровном, Гуляйполе и Полтавке. У первых из двух перечисленных населённых пунктов активность российской артиллерии может предвещать атаку», — сообщает WarGonzo.

Фото: МО РФ

Как ВСУ готовятся форсировать Днепр 3 ноября 2023 года

«На Херсонском направлении враг продолжает готовиться к полноценному форсированию Днепра. В Крынках на нашем берегу шли бои местного значения, вновь применялись ТОС. Попытки ВСУ нарастить присутствие встречали огонь артиллерии и фугасные авиабомбы. Растет значение эффективных сбросов с квадрокоптеров и ударов FPV-дронов. Личный состав группы войск „Днепр“ возлагает большие надежды на нового командующего генерала Теплинского», — сообщает «Два майора».

WarGonzo сообщает, что на Херсонско-Крымском направлении ВСУ при поддержке артиллерии вновь атаковали в районе Поймы.

«Без продвижения. Аналогичные действия в Крынках. Без результата. ВС РФ вели обстрелы украинских позиций в Станиславе. Также прилеты по ВСУ в Тягинке, Львовом, Томарине, Козацком, Бериславе и Змеевке. Удары по ВС РФ в Алешках, Левых Сагах и Песчановке», — сообщает канал.

Где еще идут бои на Украине 3 ноября 2023 года

Военкоры сообщают о боях местного значения на Времевском выступе, Бахмутском (Артемовском) и Купянском направлениях. Под Угледаром, по данным WarGonzo, российские войска предприняли контратаку к северу от города со стороны Приютного. ВС РФ продолжают наносить удары по позициям противника.

Что еще происходит в зоне СВО 3 ноября 2023 года

Telegram-канал «Рыбарь» утверждает, что минувшей ночью из Польши на Украину въехали два грузовика, в которых находилось два разобранных американских истребителя F-16.

«По состоянию на 2 ноября на территорию Украины уже перевезено пять самолетов этого типа», — пишет «Рыбарь».

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