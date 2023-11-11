Бои под Работино и десант ВСУ в Крынках: что нового в зоне СВО к 11 ноября WarGonzo: ВСУ пытаются штурмовать Крынки в Херсонской области

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Танк Т-80 военнослужащих ВС РФ

Украинская бронетехника замечена в Крынках, встречные бои продолжаются под Работино. Что известно о происходящем в зоне СВО, удалось ли уничтожить плацдарм ВСУ на Днепре, как идут бои в Запорожье, есть ли перемены под Бахмутом?

Как идут бои в Запорожье 11 ноября

«На Запорожском фронте отражены атаки штурмовых групп противника у Работино. У Вербового враг вел разведку боем при поддержке бронетехники. В результате длительного боя на дистанции применения стрелкового оружия атака отражена, по отходящей пехоте и технике ВСУ отработала ствольная и реактивная артиллерия», — пишет Telegram-канал «Два майора».

Telegram-канал Олега Царева сообщает, что ВСУ не снижают интенсивность атак в районе Работино.

«На Запорожском направлении рутина войны: ВСУ не прекращают атаки, армия России все так же мужественно держит рубежи — сегодня вновь удержаны высоты северо-западнее Вербового, которые украинская армия штурмует последнее время. От Работино противник рвется в сторону Копаней и Новопрокоповки, и надо признать, что численность ВСУ здесь остается весьма солидной для поддержания темпа атак, и это несмотря на сообщения об отправке части контингента на усиление украинских позиций в Авдеевке», — пишут авторы канала.

По данным Telegram-канала WarGonzo, 10 ноября украинские войска предприняли попытки наступления в районе Копаней, Новопрокоповки и Вербового, к северо-западу от которого идут бои за высоты.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Как идут бои в Херсонской области 10–11 ноября

На Херсонском направлении продолжаются ожесточенные бои в районе населенного пункта Крынки на левом берегу Днепра, где ВСУ удалось создать плацдарм и закрепиться. «Два майора» сообщили, что 10 ноября по скоплению противника в этом районе был нанесен удар тяжелыми огнеметными системами.

«Радиоперехваты указывают на чувствительные потери противника. Новым элементом обстановки стала информация о применении ВСУ в позапрошлые сутки вертолета, который из района н. п. Крынки ударил по нашим позициям», — сообщают источники канала.

Источники канала WarGonzo отмечают, что украинские войска при поддержке артиллерии предпринимают штурмовые действия сразу в нескольких точках: кроме Крынок, бои идут у Поймы, Песчановки и Подстепного.

«Уже можно говорить об успешной переброске бронетехники ВСУ на левобережье», — утверждает WarGonzo.

Канал «Два майора» отмечает, что «от планов форсирования Днепра и десанта на иных участках южного направления враг не отказался».

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Как меняется ситуация под Бахмутом 10–11 ноября

Российским войскам удалось остановить атаки противника на флангах Бахмута (Артемовска) и начать продвижение вперед, утверждают источники Telegram-канала «Сводки и аналитика СВО».

«Идет восстановление позиций на южном фланге. Основные усилия в районе Клещеевки и Андреевки. На северном фланге наша армия активно штурмует позиции противника в районе Берховского водохранилища, населенных пунктов Богдановка и Хромово. Есть значительные успехи. За последние сутки ряд позиций противника вернулись под контроль армии России», — сообщил канал.

«Два Майора» подтверждают информацию, что ВС РФ завладели инициативой на южном фланге Бахмута.

«Поступают отдельные сообщения, что задачей наших войск здесь является занятие господствующей над остатками села высоты», — пишут авторы канала.

Генштаб ВСУ без уточнения деталей подтвердил утром 11 ноября, что российские силы ведут наступательные действия в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Что еще происходит в зоне СВО

ВС РФ продолжают попытки продвижения к востоку от Угледара и у Новомихайловки, по ВСУ наносятся удары артиллерией и авиацией, сообщили «Два майора».

«На Угледарском участке российские войска вели наступательные действия у Старомайорского и со стороны Новодонецкого. Без продвижения. Средства дальнего поражения работали по ВСУ в Левадном, Благодатном, Урожайном, Золотой Ниве, Пречистовке, Новоукраинке и Угледаре. Украинская артиллерия била по ВС РФ в Приютном, Заветном Желании, Старомлыновке и Новодонецком», — сообщает WarGonzo

Канал Олега Царева сообщает, что «на Купянском направлении ВС РФ продвинулись в районе Макеевки, командиры ВСУ признают, что ситуация для них сложная, говорят о прибытии российский резервов, в чем видят подготовку к новому удару с нашей стороны».

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