Беженцы рассказали об обстреле их машины боевиками «Азова» в Мариуполе

Боевики украинского националистического полка «Азов» в Мариуполе обстреляли машину с детьми и взрослыми, которые пытались выехать из города, рассказала РИА Новости пострадавшая жительница города. По её словам, автомобиль беженцев с надписью «дети» и другими опознавательными знаками проехал практически через весь город, объехав разбитую военную и коммунальную технику, после чего по машине был открыт огонь на поражение.

Мы хотели вернуться уже назад, но начали стрелять. С двух сторон. Украинцы. Батальон «Азов» стрелял, — рассказала жительница Мариуполя.

По её словам, во время стрельбы была ранена сама женщина и её дети, после чего их пришлось вывести на дорогу, чтобы попытаться прекратить стрельбу. Боевики батальона «Азов» действительно прекратили огонь, подозвали беженцев и переговорили с ними: пригрозили убить взрослых, а детей забрать. Тем не менее националисты решили дать жителям немного времени на то, чтобы уйти в сторону Сартаны.

«Мы вам время даём! Бегите!» Как к нелюдям к нам [отнеслись]. И мы пошли, бежали, — заключила женщина.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты насильно удерживают в Мариуполе сотни тысяч мирных жителей, угрожая им физической расправой и пресекая любые попытки выхода из города.