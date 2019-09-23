https://static.news.ru/photo/b59c58d4-ddf3-11e9-8d20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Боец смешанных единоборств Тологон Рахманберди уулу оказался в больнице с тяжёлым ранением в ягодицу. Спортсмен пострадал во время перестрелки в Кара-Суйском районе Ошской области (Киргизия).

По предварительным данным, второй участник инцидента также является спортсменом — это Кылычбек Саркарбаев. Местная милиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство», но позже переквалифицировало его на «Нанесение тяжких телесных повреждений», пишет портал 24.kg .

Саркарбаев — глава Ошского комитета по физической культуре и спорту. Он — чемпион Евразии по вале-тудо (популярное в Бразилии боевое соревнование с ограниченным количеством правил). Тологон Рахманберди уулу имеет титул чемпиона Азии по MMA.

Ранее News.ru сообщал, что боец смешанного стиля Максим Новосёлов ударил топором своего спарринг-партнёра Андрея Князева. Инцидент случился во время тренировки.

Самбист взял с собой топор на тренировку, чтобы похвастаться подарком. В зале Новосёлов стал развлекаться — подбрасывая холодное оружие вверх, а затем шутя стал размахивать им перед спарринг-партнёром. Его оппонент взял в руки щит, но одним ударом Новосёлов разрубил защиту пополам и повредил руку Князева.