Блок Кочаряна «Армения» не признал итоги парламентских выборов
Максим Землянский
14:52, 21 июня 2021
https://static.news.ru/photo/4b4dbee8-d287-11eb-a0d1-96000091f725_660.jpgРоберт КочарянФото: Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press
Блок бывшего армянского лидера Роберта Кочаряна «Армения» не признаёт результаты прошедших в стране внеочередных парламентских выборов, по итогам которых победила партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор». Политическая структура намерена обратиться в Конституционный суд страны. Об этом в разговоре с журналистами заявил представитель альянса, глава партии «Возрождающаяся Армения» Ваге Акопян. Его слова приводит издание Tert.am.
ЦИК Армении подсчитала бюллетени со всех 2 008 избирательных участков, которые были открыты на внеочередных выборах. Партия «Гражданский договор» набрала 53,92%, блок «Армения» набрал 21,04%.
Блок «Армения» не признаёт результатов голосования и обратится в Конституционный суд. Во вторник по этому вопросу будет созвана пресс-конференция, — добавил Акопян.
Ранее стало известно, что после победы партии и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах отношения Москвы и Еревана ожидают минимальные изменения. Об этом в разговоре с журналистами сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Он допустил, что Россия признаёт итоги голосования. По мнению Калашникова, отношения между странами уже являются испытанными и закреплёнными в трёхстороннем соглашении по урегулированию в Карабахе. Поэтому произошедшие в Армении политические события повлияют на них в минимальной степени.