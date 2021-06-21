Блок Кочаряна «Армения» не признал итоги парламентских выборов

Блок бывшего армянского лидера Роберта Кочаряна «Армения» не признаёт результаты прошедших в стране внеочередных парламентских выборов, по итогам которых победила партия и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор». Политическая структура намерена обратиться в Конституционный суд страны. Об этом в разговоре с журналистами заявил представитель альянса, глава партии «Возрождающаяся Армения» Ваге Акопян. Его слова приводит издание Tert.am.

ЦИК Армении подсчитала бюллетени со всех 2 008 избирательных участков, которые были открыты на внеочередных выборах. Партия «Гражданский договор» набрала 53,92%, блок «Армения» набрал 21,04%.

Блок «Армения» не признаёт результатов голосования и обратится в Конституционный суд. Во вторник по этому вопросу будет созвана пресс-конференция, — добавил Акопян.

Ранее стало известно, что после победы партии и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах отношения Москвы и Еревана ожидают минимальные изменения. Об этом в разговоре с журналистами сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Он допустил, что Россия признаёт итоги голосования. По мнению Калашникова, отношения между странами уже являются испытанными и закреплёнными в трёхстороннем соглашении по урегулированию в Карабахе. Поэтому произошедшие в Армении политические события повлияют на них в минимальной степени.