Блогера, чья жена баллотируется в президенты Белоруссии, закрыли в карцер

https://static.news.ru/photo/3efbe8ee-ad8b-11ea-aa0e-fa163e074e61_660.jpgСергей ТихановскийФото: Сергей Тихановский/vk.om
В конце мая в ходе пикета в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Белоруссии Светланы Тихановской был задержан её муж. Видеоблогер Сергей Тихановский в настоящее время помещён в карцер СИЗО.
Политзаключенный Сергей Тихановский сейчас находится в карцере в СИЗО-1 и пробудет там до 19 июня. Об этом узнали, когда пытались передать ему передачку, — говорится в сообщении не зарегистрированного властями правозащитного центра «Весна».
Уточняется, что точная причина наложенного наказания — неизвестна.
Как писал NEWS.ru, Парламентская ассамблея ОБСЕ призвала белорусские власти отказаться от задержания оппозиционных политиков и других действий, препятствующих сбору подписей за выдвижение противников Александра Лукашенко на президентские выборы. Руководители ОБСЕ предложили создать в Белоруссии «полноценную и открытую среду для проведения кампании» и проявить «максимальную сдержанность». Задержание видных политических активистов не только препятствует работе потенциальных кандидатов, но и оказывает пугающее воздействие на общество, считают парламентарии.