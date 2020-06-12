Блогера, чья жена баллотируется в президенты Белоруссии, закрыли в карцер

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Посольство Киргизии в Москве опровергло сообщения о нападении на вице-консула Тиграна Кондахчяна. Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что его избил в Москве неизвестный.

Это недостоверная информация. Две недели назад в Москве избили нашего соотечественника, он не вице-консул. А вице-консул Тигран Кондахчян поехал разбираться с этим. Написали заявление в МВД России, — сообщила РИА...