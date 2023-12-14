Российская блогерша сломала позвоночник, сбегая от следователей в Ереване Armtimes: Юлия Финесс попыталась сбежать от следователей в Ереване через окно

Фото: Социальные сети

Блогерша Юлия Финесс

Российская блогерша Юлия Финесс (Максимовская) хотела сбежать от следователей в Ереване через окно полицейского участка, сообщает Armtimes. По его данным, девушка попросилась в туалет и через окно в уборной выбралась на улицу, упала и сломала позвоночник. Дежурная группа доставила ее в одну из больниц Еревана, девушке диагностировали компрессионный перелом двух позвонков.

Состоялся очный допрос, по окончании которого около 21:30 Ю. Максимовская попросилась в туалет. <...> Максимовская попыталась вырваться через маленькое окошко в туалете и упала на сетчатую крышу места содержания задержанных, получив телесные повреждения, — сообщили в Следственном комитете.

Ранее сотрудники полиции задержали в Ереване двух россиян, обвиняемых в хулиганстве, заявили в Следственном комитете Армении. По информации СМИ, одной из подозреваемых могла быть Юлия Финесс. По версии следователей, граждане РФ К. А. и Ю. М. неуважительно отнеслись к окружающим, пренебрегли общественными правилами и нормами морали.

До этого ереванские активисты движения «Хайрактак» напали на Финесс, побрили налысо и облили марганцовкой за неуважение к армянам. Активисты объяснили свои действия тем, что девушка неуважительно разговаривала с водителем такси и сотрудниками аптеки, выкладывая доказательства этого в Сеть, а также справляла нужду в центре Еревана.