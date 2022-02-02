Блицкриг Токаева: кадровые чистки и изменения прокладывают путь к реформам

Парламент Казахстана принял законопроект, ограничивающий полномочия экс-президента Нурсултана Назарбаева. Депутаты отменили согласование с ним политических решений. Ранее у него отобрали пожизненное председательство в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана. Документ получит статус закона после подписания его главой государства. Ранее парламент сохранил право за Назарбаевым выступать в правительстве и парламенте, также за ним осталась формальная должность члена Конституционного совета республики. Смог ли президент Токаев собрать всю полноту власти за месяц после начала протестов — в материале NEWS.ru.

Мирные протесты подвигли Токаева на единовластие

Январские протесты вспыхнули на западе Казахстана из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, которые могли значительно ухудшить и без того нелёгкое материальное положение людей. Экономические лозунги довольно быстро сменились политическими — протестующие потребовали отставки правительства и полного ухода из власти Назарбаева. Протесты перекинулись на остальные регионы, наиболее массовый характер они приняли в крупнейшем городе страны Алма-Ате. Здесь произошли ограбления торговых центров, магазинов, банков. Люди уничтожали даже таблички с именем Назарбаева на проспекте, названном в честь него. Весь мир обошли кадры из города Талдыкорган (Алма-Атинская область), на которых люди повалили памятник Елбасы (лидер нации — этот статус всё ещё закреплён за Назарбаевым в конституции). Протестующие возлагали ответственность за ухудшающиеся условия жизни и коррупцию в большей степени на первого президента. Для казахстанцев Токаев тогда был всего лишь тенью Елбасы.

t.me/ kazfreee

Уже 5 января Токаев возглавил Совет безопасности республики, отобрав серьёзные полномочия у Назарбаева. С этого дня, по мнению наблюдателей, начался транзит реальной власти в пользу президента. Фактически она сосредоточилась в его руках окончательно после внеочередного съезда правящей партии «Нур Отан». 28 января Токаева избрали председателем партии, лишив Елбасы всех рычагов влияния. К тому же более чем наполовину был обновлён состав политсовета партии. «Нур Отан» занимает особое место в системе государственной власти страны, в какой-то степени напоминая влиятельность КПСС в советское время.

Чистка началась с семьи Елбасы

Транзит власти в Казахстане занял чуть больше трёх недель, которые сильно изменили политический ландшафт страны. Со своих постов ушли все члены ближайшего окружения Назарбаева. На съезде «Нур Отан» из политсовета партии исключили старшую дочь экс-президента и депутата мажилиса (нижней палаты) Даригу Назарбаеву. Ранее её мужа Кайрата Шарипбаева отстранили от должности председателя правления Национальной компании QazaqGaz. В тот же день должности председателя правления нефтетранспортной компании «КазТрансОйл» лишился Димаш Досанов — муж младшей дочери Назарбаева Алии, которая контролировала многие годы доходную компанию, взимающую утилизационный сбор с импортируемых автомобилей. Президент это право у компании отобрал.

17 января стало известно, что муж средней дочери экс-президента Динары Тимур Кулибаев сложил с себя полномочия главы президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». По некоторым данным, Кулибаев контролировал почти весь нефтегазовый сектор государства. Тимур и Динара вошли в список Forbes. Издание оценило состояние каждого из них в $2,9 миллиарда. Также от должности отстранили первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша — племянника Назарбаева. Главой Центральной избирательной комиссии долгое время был Берик Имашев — сват Дариги Назарбаевой. Он был отправлен в отставку 25 января.

Тимур Кулибаев Александр Гальперин/РИА Новости

Естественно, всё окружение Елбасы, теряя посты, утрачивало контроль и над многочисленными фондами, компаниями, рынками и другими доходными заведениями. Но сохраняется опасность, что эти места перейдут к другим людям, олигархическая система сохранится, общество ничего не выиграет, отметил в беседе с NEWS.ru казахстанский политолог Галым Агелеуов.

Более того, семья Назарбаева может изобрести схему, по которой новые формальные владельцы останутся под контролем прежних, ушедших в тень. Сейчас очень важно начать публичное расследование: каким путём появилась у них эта собственность? Нужна реформа системы власти, иначе мало что изменится: новая номенклатура теперь будет лепить культ из Токаева, — убеждён политолог.

По словам Агелеуова, президент пока не готов к столь радикальным шагам, но осенью обещает начать реформы.

Точечная замена фигур во власти прошла в экстренных обстоятельствах

Ближайшие соратники Назарбаева, не входящие в семью, тоже потеряли ряд ключевых должностей. Наиболее громкой стала отставка руководителя Комитета национальной безопасности Карима Масимова. 6 января он лишился должности, а через два дня был задержан по подозрению в госизмене, захвате власти и коррупции. Уголовное дело в отношении Масимова засекретили. Экс-главу КНБ называют одним из самых доверенных людей Назарбаева. Дважды он возглавлял правительство страны — в 2007–2012 годах — и в 2014–2016-м в промежутке руководил администрацией президента.

Карим Масимов Екатерина Штукина/РИА Новости

Серьёзные изменения произошли в парламенте Казахстана. Во вторник, 1 февраля, ушёл в отставку спикер мажилиса Нурлан Нигматулин. В 2014–2016 годах он занимал должность главы администрации президента, став одним из ключевых игроков в команде Назарбаева. Его кресло спикера занял Ерлан Кошанов, работавший главой администрации уже у Токаева. Теперь президент расставляет на влиятельные посты своих людей, укрепляя позиции.

Разобравшись с руководством парламента и с правительством, Токаев, судя по отставке акима (мэра) Алма-Аты Бакытжана Сагинтаева, может приступить к заменам на этом уровне. Пока никто из акимов кроме Сагинтбаева не пострадал, но недовольство поведением многих из них во время протестов люди продолжают высказывать. Не исключено, добавляли мои казахстанские собеседники, что Токаев решил пока остановить кадровую чистку — столь масштабные изменения не могут не повлиять на поведение властных элит. Изменения и так происходят быстро, но при этом президент и Елбасы пытаются убедить общество, что раскола элит нет.

Казахстанский политический обозреватель Никита Шаталов подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что транзит власти в стране случился в экстренных обстоятельствах.

Раскола элит в данный момент действительно нет. Единственное, что может казаться расколом, — кадровые чистки, но это естественная реакция системы на мирные митинги. То, что в данный момент происходит с кадровой динамикой, продиктовано политическим моментом. Для обеспечения устойчивости государства необходимо изъять из системы тех, кто раздражает электорат. По этому принципу убрали членов семьи Назарбаева. Ключевые бизнес-группы перечисляют деньги в фонд «Народу Казахстана», чем подтверждают собственную лояльность президенту. Никита Шаталов казахстанский политический обозреватель казахстанский политический обозреватель

На взгляд Шаталова, ситуация в Казахстане сейчас стабилизировалась. Жёсткие действия главы государства в январе ясно дали понять элитным группам, что развязывать войну всех против всех себе дороже, заключил собеседник интернет-издания.

Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

По мнению других казахстанских собеседников NEWS.ru, войны элит ждать не приходится из-за того, что они сейчас заняты тем, чтобы как можно быстрее и убедительнее присягнуть на верность новому лидеру.

Казахстанское общество в своём большинстве удовлетворено уходом с политической арены семьи Назарбаева и кадровой чисткой в органах власти. Президенту Токаеву выдан кредит доверия, скорее всего, до осени — он сам предложил это время для начала реформ. В то же время казахстанцы осознают, что все эти изменения начались именно по их воле, с их протестов, а не по инициативе власти. Президенту ничего не остаётся, как этот кредит возвращать обществу в обещанные сроки. После январских событий в Казахстане изменилась не только власть, но и общество. Между ними теперь, несмотря ни на что, вырабатываются новые правила игры, которые нарушать уже будет опасно.