Бизнесмен предрек расширение сети «Вкусно — и точка» на все страны СНГ Ресторатор Миронов предрек открытие ресторанов «Вкусно — и точка» во всех странах СНГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» может прийти на смену «Макдоналдсу» не только в Казахстан, но и в другие страны СНГ, которые закупались у российских поставщиков, пишет журнал «Компания». Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов отметил, что все страны СНГ так или иначе были интегрированы в экономику российского «Макдоналдс», а после вынужденного прекращения закупок продукции в России этот бизнес стал нерентабелен. По мнению эксперта, вслед за Казахстаном под отечественный бренд со временем перейдут все рестораны в СНГ.

Эти 24 ресторана [в Казахстане] самостоятельно работать не смогли бы, что и показала практика. То есть они не могут самостоятельно договориться с российскими предприятиями и получать нормально продукты. Это не какое-то нежелание американского «Макдоналдса» работать с Казахстаном, а нерентабельность данного бизнеса. <...> Я думаю, так или иначе все будет потихонечку уходить под Россию. Поскольку теперь этим узлом заведует «Вкусно — и точка», под него, вероятно, все и уйдет, — сказал Миронов.

Ранее стало известно, что сеть ресторанов «Вкусно — и точка» подала заявку на регистрацию бренда в Казахстане. Представители российской сети объяснили это необходимостью защиты товарного знака. Об уходе «Макдоналдса» из Казахстана было объявлено в ноябре 2022 года. Предположительно, причиной стал запрет американской сети на закупки котлет у российских поставщиков, писали западные СМИ.