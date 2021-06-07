Глава «Уралхима» прокомментировал свою причастность к финансированию NEXTA

https://static.news.ru/photo/fac3cd56-c763-11eb-8b1b-96000091f725_660.jpg Дмитрий Мазепин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, владелец химической компании «Уралхим», в понедельник, 7 июня, заявил, что не финансировал Telegram-канал NEXTA, который в Белоруссии был признан экстремистским. Об этом пишет ТАСС.

Слухи о финансировании NEXTA из России появились после интервью задержанного в Минске Романа Протасевича. Он рассказал, что канал, признанный в Белоруссии экстремистским, получал деньги от компании олигарха — конкурента Михаила Гуцериева. По предположению оппозиционера, средства посылались в обмен на размещение информации, в которой был заинтересован предприниматель. Имя бизнесмена Протасевич не раскрыл.

Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим», в которых есть название «Урал», но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный Telegram-канал, — заявил предприниматель.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, в разговоре с журналистами прокомментировал слова задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича о финансировании, которое якобы предоставлял изданию бизнесмен из РФ. Представитель Кремля отметил, что не знает, о ком идёт речь.

Ранее Протасевич назвал имена тех, кого считает также причастными к координации протестов в Белоруссии. В этот своеобразный «список Протасевича» вошли люди, причастные к NEXTA, в частности главред канала Степан Путило. К тому же в некий секретный чат входили Ян Рудик, Франек Вечорко и не только.