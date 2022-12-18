Бизнес-джет подал сигнал тревоги во время рейса из Еревана в Москву

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Бизнес-джет Hawker 800A подал сигнал тревоги спустя несколько минут после вылета из Еревана в Москву, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. По данным агрегатора, экипаж самолета подал сигнал тревоги, пролетая над территорией Азербайджана.

На карте Flightradar самолет подсвечивается желтым светом: это означает, что воздушное судно продолжает полет в нормальном режиме. Посадка запланирована во Внуково в 21:52. Причины подачи сигнала тревоги на текущий момент не известны.

Ранее в пресс-службе Внуково сообщили, что в день крупного снегопада был отменен один рейс. Некоторые рейсы переносятся по решению командиров самолетов, другие задерживаются из-за обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью. Обслуживание самолетов и пассажиров осуществляется в штатном режиме.

До этого стало известно, что из-за обильного снегопада в Москве возможны задержки рейсов в аэропорту Шереметьево, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Для безопасности полетов в аэропорту постоянно проводят очистку посадочной полосы, а также проводят антиобледенительную обработку воздушных судов перед вылетом. В пресс-службе предупредили, что вылеты могут быть отложены на 10-15 минут.