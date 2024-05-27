«Би-2» теперь граждане Молдавии: зачем им это понадобилось, что с группой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лева Би-2

Участникам группы «Би-2» предоставили гражданство Молдавии. Кто из них и за какие заслуги получил молдавский паспорт, зачем им это понадобилось?

Кто из «Би-2» получил паспорт Молдавии

Майя Санду подписала указ о гражданстве Молдавии для нескольких участников группы «Би-2» и членов их семей. Об этом объявил глава администрации Адриан Бэлуцел. Он подчеркнул, что в стране творчество «Би-2» ценится не одним поколением граждан.

Гражданами Молдавии стали бас-гитарист «Би-2» Максим Лакмус Андрющенко, представители менеджмента группы Алексей Левченко и Александра Овчеренко, а также еще пятеро человек: жена бас-гитариста Ирина Акимцева и сын Леонид, жена Левченко Анна и их дети Арина и Савелий.

Какое гражданство у других музыкантов «Би-2»

В списке получивших гражданство Молдавии нет лидеров группы — Левы Би-2 (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Шуры Би-2 (Александр Уман). У них гражданство Израиля.

Также в группу входят барабанщик Борис Лифшиц и бэк-вокалист и клавишник Ян Николенко, у которых тоже есть израильские паспорта.

В апреле 2024 года из «Би-2» ушел Андрей Звонков, которого на странице джаз-клуба Алексея Козлова называют «одним из самых востребованных гитаристов России». На его место пришел бывший участник групп «7Раса» и «Мои Ракеты Вверх», участник Tequilajazzz Константин Чалых. Как пишет портал «Вести: Израиль по-русски», Чалых также в 2023 году переехал в Израиль по программе репатриации для россиян.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Шура Би-2

Что дает молдавский паспорт

Генеральный директор компании Emigrare.md Виктор Окинчук в октябре 2023 года рассказал Forbes, что спрос на гражданство Молдавии весьма высок. По его словам, гражданство этой страны стремятся получить не только россияне, но и граждане стран СНГ, жители США, Канады и Израиля: они хотят иметь «комфортный план Б на случай очередной пандемии или другой экстраординарной ситуации».

«Получить гражданство при этом можно быстро — оформление занимает всего 6–8 месяцев (о том, что участники «Би-2» хотят получить гражданство Молдавии, Бэлуцел сообщил месяц назад. — NEWS.ru). Знание государственного языка не требуется. Паспорт Молдавии — это не только безвизовое пребывание в ЕС в течение 90 дней, но и упрощенная процедура покупки европейской недвижимости, льготные условия для обучения и медицинского обслуживания. Это плюсы на данный момент. Мы же еще рекомендуем клиентам оценивать возможный потенциал. Например, с 2025 года граждане Молдавии смогут путешествовать по ЕС по внутреннему паспорту», — рассказал Окинчук.

Для получения молдавского паспорта достаточно найти родившихся в стране родителей, дедушек, бабушек. Либо можно оформить ВНЖ и получить гражданство в порядке натурализации.

Как дела у группы «Би-2», где они выступают

В марте 2024 Лева Би-2 признался в интервью СМИ, что сейчас группа находится в состоянии банкротства. Он выразил уверенность, что так будет недолго.

26 мая стало известно, что группа «Би-2» отменила выступление на фестивале Family Rock Fest в Алма-Ате в Казахстане. О причинах не сообщается, но в комментариях поклонники группы утверждают, что «этого и ждали».

Тем не менее весной 2024 года «Би-2» смогла вернуться к концертной деятельности в Европе. 17 мая у них прошел концерт в Салониках (Греция), 19 мая — в Бургасе (Болгария), 21 мая — в Будапеште (Венгрия) и 23 мая — в Раанане в Израиле. В дальнейших планах группы выступления 15 июня в Риге. На конец августа были намечены концерты на курорте Конаев в Казахстане, которые, вероятно, не состоятся: Лева Би-2 объявил в соцсетях, что «акимат запретил нам концерты в Казахстане».

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