«Безнаказанным не останется»: Лукашенко об убийстве сотрудника КГБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что убийство сотрудника КГБ в Минске не останется безнаказанным. Он поручил полиции разобраться в случившемся. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, слова которой приводит БелТА.

Она отметила, что Лукашенко поручил оказать всяческую поддержку и помощь семье. Глава государства выразил соболезнования родственникам погибшего.

Безнаказанным это не останется, — приводит Эйсмонт слова Лукашенко.

Сотрудник КГБ Белоруссии погиб 28 сентября. Он входил в состав группы захвата, занимавшейся задержанием минчанина, который забаррикадировался в своей квартире. Вместе с мужчиной в жилище находилась его жена, которая снимала происходящее на телефон.

Подозреваемый открыл огонь по сотрудникам КГБ из ружья, в результате чего один из них получил смертельное ранение. Ответным огнём злоумышленник был ликвидирован. Его супругу задержали по подозрению в соучастии в преступлении. По факту убийства возбуждено уголовное дело.