Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью для YouTube-канала «Соловьёв Live» назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым и аморфным». По его мнению, украинский лидер почти не принимает самостоятельных решений, а к некоторым действиями его подталкивают извне.

Зеленский, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести. Он уже начал заявлять «нет-нет, войны не будет, войны нет» и так далее. Они уже сейчас в стойло пытаются загнать его, чтобы он все время говорил, что война будет, мы нападём и так далее, — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что разочаровался в Зеленском и считает его человеком «без стержня».

Я бы не сказал, что он такой человек, который ненавидит всё советское прошлое. Он просто аморфный человек, у него нет стержня, — сказал он.

Лукашенко также рассказал, что Белоруссия и Россия дадут совместный ответ в том случае, если Украина начнёт войну против Донбасса.

Ранее он заявил, что Украина никогда не станет вступать в военный конфликт с Белоруссией, поскольку «там некому будет против нас воевать». Лукашенко добавил, что если война начнётся, то она продлится три-четыре дня.

По мнению белорусского лидера, страны Запада понимают, что война с силами ОДКБ, «прежде всего с Россией», бесперспективна.

Сейчас в Белоруссии идёт проверка сил Союзного государства. С 10 по 20 февраля в республике пройдут совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.