Бердымухамедов предложил СНГ использовать инфраструктуру на Каспии Бердымухамедов предложил использовать инфраструктуру на Каспии в интересах стран СНГ

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Сердар Бердымухамедов

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов предложил рассмотреть вариант использования портовой инфраструктуры Каспийского моря интересах стран СНГ. Эту мысль президент республики озвучил на заседании Совета глав государств СНГ в Астане 14 октября. Слова Бердымухамедова приводит газета «Нейтральный Туркменистан».

По информации издания, руководство Туркмении видит большие возможности для сотрудничества в Каспийском море. В частности, предлагается сформировать там современную систему комбинированной логистики с участием стран, не имеющих выходв к Мировому океану. По словам Бердымухамедова, большинство стран СНГ относится именно к данной категории. В этой связи он предложил использовать в интересах СНГ портовые инфраструктуры Каспийского моря, включая ресурсы Международного морского порта Туркменбаши и торговый флот своего государства.

По мнению Бердымухамедова, каспийское направление должно занять надлежащее место в планах СНГ и рассматриваться в качестве зоны экономического партнерства.

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