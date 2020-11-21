Бердымухамедов открыл коттеджный комплекс для сотрудников МВД

https://static.news.ru/photo/e78e17e8-2bee-11eb-ab25-fa163e074e61_660.jpg Фото: tdh.gov.tm

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 20 ноября принял участие в открытии коттеджного комплекса в массиве Чоганлы, возведённого специально для сотрудников МВД.

В ходе торжественной церемонии открытия Бердымухамедов посетил здание администрации комплекса, на стене которого установлен барельеф с изображением ветерана органов внутренних дел Мяликгулы Бердымухамедова, передаёт ИА «Туркменистан сегодня».

Примечательно, что в здании организован музей, посвящённый отцу президента. Здесь хранятся архивные материалы, различные документы и удостоверения.

Что касается самого комплекса — двухэтажные коттеджи имеют пять комнат. На первом этаже располагаются кухня и две гостиные, а на втором — три комнаты. Стоит отметить, что каждый этаж имеет площадь 125 квадратных метров. Также у новосёлов есть внутренний дворик в 8 соток.

В настоящее время в Туркменистане ведётся активное строительство домов с квартирами повышенной комфортности для сотрудников силовых структур. Власти страны стараются создавать самые благоприятные условия для военнослужащих и их семей.

Ранее NEWS.ru писал, что в столице Туркмении Ашхабаде появился золотой памятник собаке породы алабай (среднеазиатская овчарка).

В церемонии открытия монумента принял участие президент страны Гурбангулы Бердымухамедов. Золотой памятник установлен на постаменте, окружённом видеоэкраном.