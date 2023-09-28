Бензовоз российских миротворцев попал в ДТП в Азербайджане и загорелся МЧС Азербайджана: бензовоз миротворцев РФ загорелся на трассе Шуша — Лачин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бензовоз российских миротворцев перевернулся на участке трассы Шуша — Лачин и загорелся, сообщили в МЧС Азербайджана. По данным ведомства, пожарные потушили огонь и не дали ему распространиться на прилегающие территории.

На месте происшествия установлено, что восьмитонный бензовоз, принадлежащий миротворческому контингенту РФ, перевернулся на обочине дороги, в результате чего возник пожар. Впоследствии возник пожар в припаркованных на обочине автомобилях Hammer и Mercedes, принадлежащих гражданам Армении, — говорится в сообщении.

На место были вызваны силы Шушинского районного отряда пожарной охраны Государственной противопожарной службы МВД и коммуникаций, отметили в МЧС Азербайджана.

20 сентября Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели шести российских миротворцев, из которых пятеро по ошибке были обстреляны в селе Джанятаг азербайджанскими военными, в условиях плохой видимости принявшими их автомобиль за принадлежащий незаконным армянским формированиям. В тот же день неустановленными членами незаконных армянских формирований был обстрелян КамАЗ миротворцев РФ, в результате погиб один военнослужащий, еще один получил ранения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принес президенту РФ Владимиру Путину извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью миротворцев.