БелТА: украинская ракета упала на территории Белоруссии

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

С 10:00 до 11:00 на территории Белоруссии было зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300, сообщает БелТА. О происшествии проинформирован глава государства Александр Лукашенко. Группа специалистов из числа сотрудников Следственного комитета и Министерства обороны устанавливает причины падения, о пострадавших не сообщается.

Сегодня в промежутке с 10.00 до 11.00 с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение украинской ракеты комплекса С-300, — сказано в сообщении.

По информации Минобороны Белоруссии, ракета упала у населенного пункта Иваново Брестской области. Рассматриваются две основные версии произошедшего, по одной из которых, ракета залетела на территорию Белоруссии по аналогии с недавним инцидентом в Польше. По другой версии, ракета была сбита в результате работы систем ПВО.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич назвал инцидент с падением ракеты в Польше намеренным, подчеркнув, что главная цель этой акции заключалась в развязывании большей конфронтации Запада и РФ вплоть до конфликта. Начальник Генштаба отметил, что Запад пытается спровоцировать Россию на какие-то действия, которые могли быть истолкованы в пользу западных стран, и то же самое касается Белоруссии.