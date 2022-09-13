БелТА: ОДКБ предложила отправить генсека на армяно-азербайджанскую границу

Фото: Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

Флаги государств, входящих в ОДКБ

Срочное заседание ОДКБ, созванное Арменией, завершилось. В ходе него был предложен ряд действий для урегулирования сложившейся ситуации между Баку и Ереваном. В рамках этих действий было предложено направить генсека организации на границу Армении и Азербайджана, а также создать рабочую группу для анализа ситуации, сообщает БелТа.

Отмечается, что белорусские предложения на заседании ОДКБ озвучил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович.

Предложены шаги, которые видится возможным предпринять в оперативном порядке. В их числе выезд генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов заявил, что Ереван ожидает от стран — членов ОДКБ действенных мер по сохранению территориальной целостности и суверенитета республики. Пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, в свою очередь, сказал, что постоянный совет ОДКБ на экстренном заседании рассмотрел предложения о возможном задействовании необходимых механизмов для урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе.