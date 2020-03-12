Слух о недомогании и падении в обморок президента Белоруссии Александра Лукашенко начал распространяться среди граждан.
Предполагается, что 12 марта самочувствие белорусского лидера резко ухудшилось. Именно поэтому и были отменены все мероприятия с его участием. Некоторые интернет-пользователи считают, что он мог заразиться коронавирусом.
По словам пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт, «Большой разговор с президентом», который должен был пройти 13 марта, перенесли на неопределённый срок.
Дело не только и не столько в коронавирусе, — прокомментировала она слухи.
Эйсмонт уточнила, что Лукашенко против беспечного отношения к пандемии, однако «Большой разговор» перенесён из-за плотного графика президента,
Ранее NEWS.ru писал, что, по данным Минздрава Белоруссии, в республике вылечили первого пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Студент из Ирана чувствует себя в настоящее время хорошо.
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