https://static.news.ru/photo/4f6dccda-64fa-11ea-92eb-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Слух о недомогании и падении в обморок президента Белоруссии Александра Лукашенко начал распространяться среди граждан.

Предполагается, что 12 марта самочувствие белорусского лидера резко ухудшилось. Именно поэтому и были отменены все мероприятия с его участием. Некоторые интернет-пользователи считают, что он мог заразиться коронавирусом.

По словам пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт, «Большой разговор с президентом», который должен был пройти 13 марта, перенесли на неопределённый срок.

Дело не только и не столько в коронавирусе, — прокомментировала она слухи.

Эйсмонт уточнила, что Лукашенко против беспечного отношения к пандемии, однако «Большой разговор» перенесён из-за плотного графика президента, передаёт «Рамблер».

Ранее NEWS.ru писал, что, по данным Минздрава Белоруссии, в республике вылечили первого пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция». Студент из Ирана чувствует себя в настоящее время хорошо.