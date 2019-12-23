https://static.news.ru/photo/d48c964a-257f-11ea-8e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

Белорусские силовики пресекли две попытки незаконного пересечения границы гражданами РФ. Те пытались бежать в Евросоюз с целью найти «лучшую жизнь».

Первый случай произошёл 19 декабря в Свислочском районе. Сработала сигнализация, прибыв на место, пограничники удивили двух человек, направлявшихся в сторону польской территории. Требование остановиться те проигнорировали. Силовики сообщают, что при задержании были вынуждены применить оружие.

Со слов «путешественников», они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз, — говорится в сообщении Госпогранкомитета.

Второй инцидент произошёл 21 декабря в Гродненском районе на участке погранзаставы «Брузги». Здесь поймали 38-летнего россиянина. Как сообщает ГПК, тот «решился на покушение нарушения государственной границы в поисках лучших условий для жизни в странах ЕС».

В отношении задержанных начат административный процесс. Всем троим грозит депортация с запретом въезда в Белоруссию до пяти лет.

Ранее NEWS.ru писал о современном Сусанине, который кругами водил по знакомым ему окрестностям четверых выходцев из Южной Азии, пообещав перевести их через границу в Финляндию. Сначала проводник вёл нелегальных мигрантов по дорогам общего пользования, потом по просёлочным, затем вокруг одного из озёр Выборгского района. И только после этого группа вышла к «российско-финляндской границе», оказавшейся бутафорской заготовкой мошенника.