Белорусы собрали $3 млн во время субботника

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Жители Белоруссии собрали во время всеобщего субботника 8,7 миллиона белорусских рублей (около $3,5 млн), рассказал вице-премьер страны Владимир Кухарев. Деньги переведут на специальные счета.

Позже их потратят на решение определённых проблем, в зависимости от поставленных задач, передаёт официальный сайт Совета министров республики.

Порядка 2 миллионов 300 тысяч человек участвовали (в субботнике по всей стране). Работали в различных местах — это и приведение в порядок населённых пунктов, благоустройство, посадка леса, — добавил политик.

Накануне глава государства Александр Лукашенко заявил, что выборы президента Белоруссии переноситься не будут. Голосование пройдёт в соответствии с конституционными сроками.

Политик добавил, что суть его предвыборной программы станет известна во время обращения лидера к парламенту республики и её жителям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новая конституция может быть принята в Белоруссии в течение ближайших пяти лет. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

Вопрос принятия основного закона лидер затронул, рассказывая СМИ о причинах переноса его послания парламенту и народу. Изначально оно было запланировано на середину апреля, но затем отложено на более поздний срок.