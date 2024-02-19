Белорусы смогут найти себе пару с помощью российского приложения Приложение «VK Знакомства» начало работать в Белоруссии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Приложение «VK Знакомства», созданное социальной сетью «ВКонтакте», начало работать в Белоруссии, с помощью него местные жители смогут найти себе пару. Сейчас сервис доступен для устройств iOS, в ближайшее время также появится версия для Android. До этого отдельным дейтинг-приложением можно было воспользоваться только на территории России.

Приложение «VK Знакомства» в Белоруссии поддерживает все функции сервиса. С его помощью можно листать анкеты, ставить лайки и общаться в случае взаимной симпатии. Также есть функция автоматических подсказок в чате. Алгоритмы позволяют найти пару на основе интересов. Войти в приложение можно при помощи VK ID — единого аккаунта для всех проектов социальной сети. Дейтинг-сервис также сохраняет приватность — анкету не будут видеть друзья и контакты из черного списка пользователя.

Желающие воспользоваться сервисом смогут получить бесплатно премиум-функции. Они будут доступны в течение трех дней. Среди премиум-функций есть возможности просматривать анкеты людей, поставивших лайк, возвращаться к ранее пролистанным анкетам, скрывать возраст и расстояние от себя до других пользователей.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее стала лидером среди соцсетей по месячному охвату пользователей в России. Этот показатель достиг рекордного значения в декабре 2023 года и составил 73%. По данным Mediascope, каждый месяц платформой пользуется около 89 млн человек.