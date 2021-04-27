Белорусы проголосуют за поправки в конституцию зимой 2022 года

https://static.news.ru/photo/a74c3412-a72c-11eb-ab76-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Власти Белоруссии запланировали проведение референдума по поправкам в конституцию в январе-феврале 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ЦИК республики Лидию Ермошину.

Референдум пройдёт в те сроки, которые обозначил президент на Всебелорусском собрании, в январе-феврале следующего года. По сути дела, если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то здесь иной даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата — 16 января, — пояснила Ермошина.

Она подчеркнула, что информация о том, что референдум пройдёт в конце лета — начале осени, не соответствует действительности.

Об этом разговора нет, — отметила глава ЦИК Белоруссии.

66-летний президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что проект новой конституции страны будет вынесен на референдум в начале 2022 года. При этом сам документ должен быть подготовлен до конца 2021 года. Предложения по новой конституции главе государства будут предоставлены до 1 августа членами конституционной комиссии.

Конституция Белоруссии несколько раз правилась по инициативе самого Лукашенко. Так, в 1996 году, после референдума, в документ внесли изменения, значительно усиливающие полномочия президента. В 2004 году из основного закона страны изъяли положение, которое ограничивало число президентских сроков. Для этого вновь проводили референдум.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. После этого в стране начались акции протеста. Вышедшие на улицу люди считали, что результаты были сфальсифицированы и на «самом деле» победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Первые дни протестов сопровождались жёсткими задержаниями. Сейчас акции оппозиции практически прекратились.