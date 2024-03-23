Белорусы несут цветы к посольству России в Минске Люди несут цветы к посольству РФ в Минске на фоне теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: t.me/RusEmbassyMinsk

Жители Минска несут цветы к зданию посольства России, передает Telergram-канал «Пул Первого». Там уточняется, что люди зажигают лампадки в знак поддержки.

Белорусы несут цветы к зданию посольства России в Минске и зажигают лампады в знак скорби, — говорится в сообщении.

Вечером 22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» как минимум пятеро людей в камуфляже открыли стрельбу из автоматов. После стрельбы начался сильный пожар. Также в здании произошел взрыв. В концертном зале до сих пор могут быть заблокированы до 200 человек, рассказали источники. Telegram-канал «112» уже опубликовал первый список жертв.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко передал слова соболезнования российскому коллеге Владимиру Путину в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». По его словам, виновные в стрельбе будут установлены и наказаны. Политик подчеркнул, что в Белоруссии осуждают «зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Им будет оказана вся необходимая помощь, уточнила она.