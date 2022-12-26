Белорусскую пловчиху осудили на 12 лет за призывы к санкциям В Минске осудили на 12 лет призывавшую к санкциям пловчиху Герасименю

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Александра Герасименя

Известную белорусскую пловчиху, призерку Олимпийских игр и чемпионатов мира Александру Герасименю признали виновной в призывах к санкциям против страны и приговорили к 12 годам заключения, передает РИА Новости. Решение вынес Минский городской суд. За аналогичное правонарушение на такой же срок был осужден основатель оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин. Оба оппозиционера сейчас находятся за пределами республики.

Признать виновными Герасименю и Опейкина. <...> И назначить наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет каждому, — отмечается в сообщении инстанции.

Суд постановил, что Опейкин должен отбывать наказание в колонии усиленного режима, а пловчиха — общего. Кроме того, оппозиционеров собрались обязать выплатить более 220 тысяч долларов в качестве компенсации имущественного ущерба. В качестве пострадавших здесь представлены белорусские спортивные ассоциации и организации.

Приговор в силу еще не вступил. Решение может быть обжаловано и опротестовано в законном порядке.

Ранее белорусский генпрокурор Андрей Швед заявил, что в 2022 году власти РФ выдали Белоруссии 16 граждан республики, совершивших преступления экстремистской направленности. Он отметил, что всего с начала этого года предъявлены обвинения 25 белорусам. Москва выдаст Минску еще девять человек в ближайшее время.

Генпрокурор подчеркнул, что Минск направляет поручения об оказании правовой помощи во многие страны, «но там, где используют нацистскую идеологию на современном этапе для достижения своих целей и свержения законных конституционных властей в ряде государств», в том числе и в Белоруссии, «будут делать все возможное, чтобы беглых преступников не выдавать».