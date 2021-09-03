Белорусскую оппозицию обвинили в получении «откатов» от Запада

Рано или поздно Запад «сольёт» белорусских оппозиционеров, призывающих к расширению международных санкций против Минска. Об этом в эфире телеканала «Беларсь 1» заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности страны Владимир Арчаков.

По словам Арчакова, уехавшие за границу представители белорусской оппозиции сами не понимают, в какую «безвозвратную дыру» пытаются ввергнуть страну.

Причём понятно, что Запад их рано или поздно сольёт, уже сливает, и они погибнут в своих автокатастрофах. Но эти «висяки» на Беларуси, они же останутся, — сказал представитель Совбеза.

Арчаков также сообщил, что инициаторы санкций против собственной страны получают за свои призывы «откаты».

Можно реализовывать простые бизнес-схемы, и такие примеры есть: белорусские предприятия выдавливаются с рынка, их место — примеры есть — занимают литовские и польские конкуренты. Ну а инициаторы этих санкций, это «беглые», получают откаты. Вот и всё, самое простое — подоплёка этих санкций, — раскрыл секрет оппозиции Арчаков.

При этом представитель Совбеза подчеркнул, что санкции ведут к убыткам для каждой из сторон, однако западные политики делают вид, что этого не замечают.

Экономической целесообразности закрыли рот политической конъюнктурой, — резюмировал Владимир Арчаков.

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