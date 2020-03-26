Главный редактор белорусского онлайн-издания «Ежедневник» Сергей Сацук задержан под Минском сотрудниками Департамента финансовых расследований. Его подозревают в коррупции.
Его допросили в присутствии дежурного адвоката в качестве подозреваемого по уголовному делу,
В редакции «Ежедневника»
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве арестовали пятерых бывших оперативников, причастных к задержанию журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года. Их обвиняют в превышении полномочий, фальсификации уголовного дела и хранении наркотиков.
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