https://static.news.ru/photo/c7df349a-6f38-11ea-bdc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Сацук/facebook.com

Главный редактор белорусского онлайн-издания «Ежедневник» Сергей Сацук задержан под Минском сотрудниками Департамента финансовых расследований. Его подозревают в коррупции.

Его допросили в присутствии дежурного адвоката в качестве подозреваемого по уголовному делу, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. По словам супруги Сацука Жанны, в последнее время он не вёл никаких громких расследований, поэтому она не знает, что могло послужить причиной задержания.

В редакции «Ежедневника» уточнили , что обвинение главному редактору пока не предъявлено. При этом подчеркнули, что независимая журналистика является наименее коррумпированной общественной сферой.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве арестовали пятерых бывших оперативников, причастных к задержанию журналиста Ивана Голунова в июне 2019 года. Их обвиняют в превышении полномочий, фальсификации уголовного дела и хранении наркотиков.