Белорусского журналиста обвинили в оскорблении президента

https://static.news.ru/photo/79f34f76-4b71-11eb-afcf-fa163e074e61_660.jpg Сергей Гардзиевич Фото: baj.by

Журналисту сайта «Первый регион» Сергею Гардзиевичу предъявлено обвинение в оскорблении президента Белоруссии (ч. 1 ст. 368 УК республики). Об этом рассказала его адвокат Ольга Аксюцик.

Несколько дней назад журналист был задержан, а в настоящее время находится под домашним арестом. После праздников защита намерена ходатайствовать о замене ему меры пресечения на боле мягкую.

Адвокат отметила, что во время ареста Гардзиевич лишён возможности пользоваться Интернетом и телефоном, поэтому не может работать в качестве журналиста и обеспечивать семью.

По словам Аксюцик, виновным себя Гардзиевич не признаёт

Он готов бороться и доказывать свою невиновность, — цитирует юриста сайт Белорусской ассоциации журналистов.

Согласно УК республики, журналисту грозит до двух лет лишения свободы. В чём именно выражается вменяемое ему оскорбление президента, не уточняется.

В белоруссии с нчала августа продолжаются протестные акции, начавшиеся после президентских выборов. Митингующие считают, что официальные итоги голосования, согласно которым вновь победил действующий глава государства Александр Лукашенко, сфальсифицированы. Они требуют его отставки и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что более 100 человек, задержанных во время протестов в Белоруссии встретят Новый год под арестом. Из них 18 женщин и 94 мужчины. Самому молодому из арестованных 19 лет, самому пожилому — 62 года.