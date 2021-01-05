Белорусское следствие продлило арест оппозиционерке Колесниковой

https://static.news.ru/photo/c1e328bc-5029-11eb-81ba-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Лидер оппозиции Белоруссии Мария Колесникова останется в СИЗО до 8 марта. Такое решение приняло местное следствие, продлив арест оппозиционерке ещё на два месяца. Об этом в среду, 6 января, сообщили представители пресс-службы бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Колесникова была задержана в начале сентября. Согласно заявлению властей, двое соратников вытолкнули её из машины, когда «прорывались» через границу на Украину. По словам самой Колесниковой, её хотели заставить покинуть страну, но она порвала свой паспорт. 16 сентября Колесниковой предъявили обвинение в попытке захвата власти. Ей грозит наказание от двух до пяти лет лишения свободы.

Мария Колесникова и другие члены КС оппозиции Белоруссии стали лауреатами премии имени Сахарова. Европарламент объявил, что данное звание присуждается им за вклад в борьбу за права человека.

Следствие продлило Колесниковой меру заключения в виде содержания под стражей ещё на два месяца, — сообщается в Telegram-канале Бабарико.

В Белоруссии с начала августа продолжаются протесты. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко нечестно выиграл президентские выборы. По их мнению, победу одержала Светлана Тихановская, но результаты были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.

Как ранее передавал NEWS.ru, в конце ноября 2020 года Колесникова рассказала представителям СМИ о своём пребывании в СИЗО. Условия содержания арестантов она назвала относительно неплохими.