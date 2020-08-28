Белорусский завод загорелся после визита Лукашенко

Пожар произошёл на заводе «Савушкин продукт» в белорусском городе Орша. На территорию предприятия накануне приезжал президент страны Александр Лукашенко.
Очевидцы
В МЧС сообщили, что инцидент произошёл на улице 1 Мая. Дым идёт из-под кровли цеха по производству молочной продукции.
В 15:43 спасателям удалось локализовать пламя, информации о пострадавших в настоящий момент нет.
Утром 28 августа на завод приезжал Лукашенко,
Ранее NEWS.ru сообщал, что взрыв прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе. По словам очевидцев, сначала, ровно в полночь, в жилых домах пропал свет, а затем люди услышали хлопок и увидели яркую вспышку.
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