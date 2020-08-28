Белорусский завод загорелся после визита Лукашенко

https://static.news.ru/photo/75f9b07a-e9fd-11ea-84ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Белта/POOL/ТАСС

Пожар произошёл на заводе «Савушкин продукт» в белорусском городе Орша. На территорию предприятия накануне приезжал президент страны Александр Лукашенко.

Очевидцы рассказали журналистам Tut.by, что огонь возник в цеху сыров, на место приехали несколько машин МЧС.

В МЧС сообщили, что инцидент произошёл на улице 1 Мая. Дым идёт из-под кровли цеха по производству молочной продукции.

В 15:43 спасателям удалось локализовать пламя, информации о пострадавших в настоящий момент нет.

Утром 28 августа на завод приезжал Лукашенко, передаёт БелТА. Ему показали работу предприятия и сообщили о перспективах компании в создании модернизированного молокоперерабатывающего производства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что взрыв прогремел на территории нефтеперерабатывающего завода в Одессе. По словам очевидцев, сначала, ровно в полночь, в жилых домах пропал свет, а затем люди услышали хлопок и увидели яркую вспышку.