Белорусский телеведущий предложил «разнести Киев ядерными ракетами»

На фоне сообщений западных СМИ, обвиняющих Россию и Белоруссию в подготовке к войне на Украине, следовало бы оправдать эти прогнозы и «разнести Киев ядерными ракетами». С таким заявлением в эфире телеканала CTV выступил белорусский телеведущий Григорий Азаренок. Запись программы доступна на YouTube. Телеведущий отметил, что Москве и Минску действительно следовало бы начать наступление на Киев.

Ворвёмся с севера и запада, разнесём Киев ядерными ракетами, а на месте выжженной пустыни поставим 300-метровую статую Путина, — заявил Азаренок.

Он также предложил вмонтировать в глаза монумента лазеры, заражающие население «вирусом диктатуры», от которого «не спасут локдауны и вакцинации».

Ранее стало известно, что Азаренок обрушился с критикой на европейских политиков. Он назвал их «деградантами и мутантами».

Ранее украинский экс-министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Россия не обладает достаточным число военных у границ Украины для начала полномасштабных боевых действий. Общую ситуацию он назвал тяжёлой, но подчеркнул, что не верит во «вторжение».

О низкой вероятности эскалации сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, страна контролирует ситуацию с военными учениями России и Белоруссии, действует скоординировано для исключения любых провокаций, а также проводит манёвры с оборонным оружием, которое ей прислал Запад.