Белорусского телеведущего арестовали на 10 суток за участие в протестах

https://static.news.ru/photo/769c89da-ede5-11ea-a319-fa163e074e61_660.jpg Денис Дудинский Фото: Денис Дудинский/facebook.com

Популярного белорусского телеведущего Дениса Дудинского суд в Минске приговорил к административному аресту на 10 суток за участие в несогласованной акции протеста.

Дело Дудинского уже рассмотрено. Ему назначено десять суток административного ареста, — сказал РИА Новости председатель суда Первомайского района Минска.

Информации о приговоре его коллеге Дмитрию Кохно пока нет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что двое популярных в Белоруссии телеведущих Денис Дудинский и Дмитрий Кохно были задержаны в Минске за поддержку протестующих.

Оба шоумена вели в основном развлекательные передачи на государственных каналах «Беларусь 1» и ОНТ.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.