Белорусский СК вызвал на допрос пресс-секретаря КС оппозиции

https://static.news.ru/photo/c38601de-eb9e-11ea-aace-fa163e074e61_660.jpg Антон Родненков Фото: antik04/instagram.com

Следственный комитет Белоруссии вызвал на допрос пресс-секретаря Координационного совета оппозиции (КС) Антона Родненкова. Он состоится в 10 утра 1 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба КС. Известно, что он вызван в качестве свидетеля. По какому делу — не уточняется.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Их участники не согласны с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Она объявила о создании Координационного совета оппозиции в целях мирной передачи власти. В него вошли авторитетные в Белоруссии лица. 18 августа состоялась первая пресс-конференция КС. Собравшиеся объявили, что цель работы совета — проведение новых выборов, сам совет властные полномочия осуществлять не намерен. Лукашенко ещё до пресс-конференции назвал создание КС «попыткой захвата власти». Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье УК Белоруссии «Призывы к захвату власти».

Сегодня в Минске задержали члена президиума Координационного совета Лилию Власову. Ранее были задержаны двое других членов КС — Ольга Ковалькова и Сергей Дылевский, 25 августа их приговорили к 10 суткам административного ареста за организацию несанкционированного мероприятия, писал NEWS.ru.