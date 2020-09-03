Белорусский премьер-министр испытает на себе российскую вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/052a5774-edd5-11ea-a653-fa163e074e61_660.jpg Роман Головченко Фото: government.by

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил о своём решении испытать на себе российскую вакцину от коронавируса.

Информация об этом прозвучала 3 сентября в ходе встречи белорусского президента Александра Лукашенко и председателя правительства РФ Михаила Мишустина, передаёт агентство БелТА.

Во время переговоров обсуждалась тема взаимодействия двух стран в борьбе с коронавирусом. Лукашенко отметил, что Белоруссия будет первой страной, куда будет поставлена российская вакцина. Мишустин в свою очередь высоко оценил решение белорусского коллеги испытать на себе российский препарат от COVID-19.

Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо, — сказал премьер-министр России.

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