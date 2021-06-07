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Упомянутый Протасевичем белорусский политолог уехал из страны

15:57, 06 июня 2021
Артём Шрайбман Артём Шрайбман Фото: a_shraibman/twitter.com

Политический аналитик Артём Шрайбман уехал из Белоруссии. Он был упомянут в вышедшем на белорусском государственном телевидении интервью сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находится под стражей. Соратник оппозиционера сбежал на Украину. Об этом пишет «Царьград».

Мужчина покинул страну 3 мая и сейчас находится на Украине.

Также он прокомментировал слова Протасевича и заявил, что его роль в белорусских протестах была значительно скромнее, чем описал оппозиционер. Он действительно состоял в координационном чате, но просто читал там сообщения.

23 мая самолёт ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после ложных сообщений о минировании со стороны белорусского диспетчера. Самолёт сопровождал военный истребитель. Белорусские силовики задержали основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца.

Государственный белорусский канал ОНТ 3 июня показал интервью с Протасевичем. В нём оппозиционер взял на себя ответственность за организацию протестов в Белоруссии, рассказал в подробностях о подготовке силового захвата власти, а также назвал имена своих сторонников. Протасевич также сообщил, что проект NEXTA финансировался российским олигархом, но не назвал его имя, а штаб Светланы Тихановской — литовскими бизнесменами. Также в интервью он плакал и выражал надежду, что белорусские силовики не выдадут его властям непризнанной Донецкой народной республики. При этом его адвокат Инесса Оленская сообщила, что не видела подзащитного уже неделю.

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