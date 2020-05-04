Белорусский парад Победы пройдёт без ветеранов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ветеранов Великой Отечественной войны не будет на трибунах во время парада Победы в Минске 9 мая.
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Мы просили ветеранов Великой Отечественной войны (их уже осталось совсем немного, несколько тысяч человек, и тем уже больше 90 лет), чтобы они не настаивали на том, чтобы мы, как обычно это бывало, отвезли их на парад, — сообщил белорусский президент.
В то же время Лукашенко пообещал, что ветеранов не обделят вниманием. Им вручат юбилейные медали, также предусмотрены денежные выплаты. Представители общественных организаций Белоруссии в предпраздничные дни должны лично поздравить ветеранов.
Мы продумали это мероприятие. Оно будет, ещё раз подчеркиваю, под контролем. Строго организовано, — заключил президент Белоруссии.
По состоянию на 4 мая, в Белоруссии выявлено 17 489 случаев заражения коронавирусом при 103 летальных исходах.
Как писал NEWS.ru, вирусолог из Польши Адам Бриза обвинил Минск в безответственной политике в отношении коронавирусной угрозы. Он отметил, что заболевших в Белоруссии больше, чем в Польше, несмотря на то, что населения там в четыре раза меньше.
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