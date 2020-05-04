Белорусский парад Победы пройдёт без ветеранов

https://static.news.ru/photo/fd383552-8e0e-11ea-8898-fa163e074e61_660.jpg Фото: Svetlana Lazarenka/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ветеранов Великой Отечественной войны не будет на трибунах во время парада Победы в Минске 9 мая.

Как передаёт БелТА, Лукашенко отметил, что белорусские власти очень аккуратно относятся «к этому мероприятию». Ветеранов решили оградить от риска заразиться коронавирусом.

Мы просили ветеранов Великой Отечественной войны (их уже осталось совсем немного, несколько тысяч человек, и тем уже больше 90 лет), чтобы они не настаивали на том, чтобы мы, как обычно это бывало, отвезли их на парад, — сообщил белорусский президент.

В то же время Лукашенко пообещал, что ветеранов не обделят вниманием. Им вручат юбилейные медали, также предусмотрены денежные выплаты. Представители общественных организаций Белоруссии в предпраздничные дни должны лично поздравить ветеранов.

Мы продумали это мероприятие. Оно будет, ещё раз подчеркиваю, под контролем. Строго организовано, — заключил президент Белоруссии.

По состоянию на 4 мая, в Белоруссии выявлено 17 489 случаев заражения коронавирусом при 103 летальных исходах.

Как писал NEWS.ru, вирусолог из Польши Адам Бриза обвинил Минск в безответственной политике в отношении коронавирусной угрозы. Он отметил, что заболевших в Белоруссии больше, чем в Польше, несмотря на то, что населения там в четыре раза меньше.