Белорусский оппозиционер Знак заявил о неготовности покидать страну

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Максим Знак заявил, что не готов покидать страну.

Я лично не готов покидать Республику Беларусь, — сообщил оппозиционер в интервью телеканалу "Дождь", отвечая на вопрос, был бы он готов к выдворению из страны.

7 сентября Координационный совет оппозиции Белоруссии сообщил, что член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана. В МВД Украины заявили, что оппозиционеров насильно выдворяли из Белоруссии.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти, писал NEWS.ru.