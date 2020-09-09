Белорусский оппозиционер Знак перестал выходить на связь

https://static.news.ru/photo/cff0e902-f26f-11ea-8c86-fa163e074e61_660.jpg Максим Знак Фото: max.znak/facebook.com

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак перестал выходить на связь со сторонниками. Те полагают, что мужчина задержан.

Последнее, что он успел сообщить единомышленникам, что в штаб экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико пришли неизвестные. Сейчас телефон оппозиционера недоступен.

В 8:30 у Максима должно было быть интервью, он не зашёл в [видеочат] Zoom. Я ему позвонил, он произнес фразу: „Похоже, кто-то к нам пришёл“, отключился и написал слово „маски“, — цитирует Tut.by пресс-секретаря штаба Бабарико Глеба Глебова.

По данным адвоката Знака Дмитрия Лаевского, делом занимается Следственный комитет, однако «причины и поводы неизвестны». Сейчас у политика дома планируется обыск.

В МВД Белоруссии РИА Новости заверили , что пока ничего не знают о предполагаемом задержании Знака. Сотрудники Департамента охраны МВД, которые прибыли на место, попытались узнать, проводятся ли следственные действия в штабе. Однако люди в масках общаться с ними отказались.

На парковке возле штаба очевидцы заметили несколько микроавтобусов с тонированными стеклами, один из них без номеров.

Знак — последний активный член президиума Координационного совета, остававшийся на свободе и в пределах страны. Пятеро из семи человек были задержаны, либо насильно выдворены за пределы Белоруссии. При этом официальные власти заявляют, что те сами покинули республику.

На свободе пока остаётся писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Она также входит в состав оппозиционного органа, однако не принимала в его работе активного участия по состоянию здоровья.

7 сентября Координационный совет оппозиции сообщил, что член президиума Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненко перестали выходить на связь. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на погранслужбу проинформировали, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее было уточнено, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась в республике, порвав свой паспорт, и была задержана. В МВД Украины позже заявили, что оппозиционеров насильно вывезли из Белоруссии.

Ранее, как писал NEWS.ru, Знак заявлял, что добровольно покидать страну не намерен.