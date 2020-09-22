Белорусский омоновец засудил Telegram-канал из-за видео с проститутками

https://static.news.ru/photo/829223a0-fcc5-11ea-afe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минский суд удовлетворил иск сотрудника белорусского ОМОНа Алексея Ковалёва к крупнейшему русскоязычному Telegram-каналу Nexta. Издание должно выплатить силовику 2,5 тысячи белорусских рублей (около 73 тысяч российских рубелей или $1 тысячи) в качестве компенсации морального вреда.

Кроме того, администратор канала должен опровергнуть размещённую на нём недостоверную информацию о сотруднике правоохранительных органов. Мужчина планирует потратить полученные деньги на благотворительность, сообщается в Telegram пресс-секретаря МВД страны.

Иск был подан в связи с появлением на Nexta данных о том, что Ковалёв запечатлён на видео с проститутками.

Выяснилось, что на фотоснимках, прикреплённых к компрометирующему посту, изображён не Алексей Ковалёв, а другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним, — говорится в сообщении представителя ведомства.

Ранее, как писал NEWS.ru, Telegram-канал Nexta выложил в открытый доступ личные данные 1000 сотрудников МВД, которые участвовали в разгоне митингов.