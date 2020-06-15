Белорусский Нацбанк ввёл временную администрацию в Белгазпромбанке

Национальный банк Белоруссии (НББ) с 15 июня ввёл в ОАО «Белгазпромбанк» временную администрацию.
По данным пресс-службы регулятора, решение было принято для защиты интересов вкладчиков и кредиторов, а также чтобы не допустить ухудшения финансового состояния кредитного учреждения.
Постановление о том, что банком будет управлять временная администрация, было согласовано 14 июня.
Как писал NEWS.ru, около 150 картин общей стоимостью примерно $20 млн изъято в Белоруссии в рамках уголовных дел, связанных с Белгазпромбанком. Ранее Лукашенко сообщил, что в рамках расследования по уголовному делу в отношении сотрудников кредитного учреждения задержано «примерно 15 человек». По итогам обысков в головном офисе банка в Минске и в ряде иных коммерческих структур изъято около $4 млн, полученных, как считает следствие, незаконным путём.
Белгазпромбанк работает с 1990 года, по 49,818% его акций принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку. На протяжении почти 20 лет организацию возглавлял Виктор Бабарико, который в настоящее время претендует на пост президента Белоруссии. По его
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