Белорусский Нацбанк ввёл временную администрацию в Белгазпромбанке

https://static.news.ru/photo/19a4985a-af04-11ea-b6b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: belgazprombank.by

Национальный банк Белоруссии (НББ) с 15 июня ввёл в ОАО «Белгазпромбанк» временную администрацию.

По данным пресс-службы регулятора, решение было принято для защиты интересов вкладчиков и кредиторов, а также чтобы не допустить ухудшения финансового состояния кредитного учреждения.

Постановление о том, что банком будет управлять временная администрация, было согласовано 14 июня.

Как писал NEWS.ru, около 150 картин общей стоимостью примерно $20 млн изъято в Белоруссии в рамках уголовных дел, связанных с Белгазпромбанком. Ранее Лукашенко сообщил, что в рамках расследования по уголовному делу в отношении сотрудников кредитного учреждения задержано «примерно 15 человек». По итогам обысков в головном офисе банка в Минске и в ряде иных коммерческих структур изъято около $4 млн, полученных, как считает следствие, незаконным путём.

Белгазпромбанк работает с 1990 года, по 49,818% его акций принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку. На протяжении почти 20 лет организацию возглавлял Виктор Бабарико, который в настоящее время претендует на пост президента Белоруссии. По его мнению , уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». При этом Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. Он также сообщал, что задержания его знакомых и друзей, у которых были найдены, как он заявляет, принадлежащие ему деньги, являются не только «кампанией устрашения», но и «рейдерским захватом» банка.

О давлении на экс-банкира говорят и в России. Как считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, белорусские госорганы хотят надавить на важных людей в руководстве банка, которые окажут влияние Бабарико.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, который занимает свой пост с 1994 года, вновь подчеркнул , что не допустит в стране переворота. Он рассказал, что «отдельные ветродуи» хотят устроить в стране «майданчик» в преддверии президентских выборов. Лукашенко заверил, что в нужное время всех приведут в чувство.

Выборы главы Белоруссии планируется провести 9 августа. Регистрация кандидатов в президенты пройдёт с 5 по 14 июля.