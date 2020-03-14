https://static.news.ru/photo/cac40e2e-66f0-11ea-8333-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Министерство здравоохранения Белоруссии выступило против карантина для студентов. В ведомстве считают, что эта мера бесполезна.

Такую позицию там объяснили тем, что учащиеся будут «устраивать тусовки», тематические вечера в общежитиях и поддерживать тесное общение между собой.

Кроме того, в Минздраве не поддержали отказ от школьных занятий, так как дети будут оставаться дома со стариками и «щедро поделятся» с ними своими вирусами и микробами.

А ведь пожилые люди как раз-таки — самая уязвимая группа, имеющая самый высокий риск развития тяжёлых осложнений вирусных инфекций вплоть до летальных исходов, — говорится в Telegram-канале министерства.

Как писал NEWS.ru, в России подтверждено 63 случая заражения коронавирусом COVID-19. Более двух третей заражённых — жители Москвы и области, недавно вернувшиеся из-за границы.

Число заражённых в мире превысило 157 тысяч человек.