Белорусский Минфин опроверг планы получения займа в $3 млрд от России

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Министерство финансов Белоруссии опровергло информацию о запросе нового кредита у РФ.

РИА Новости обратилось за комментарием по этому вопросу к пресс-секретарю Минфина Ирине Комар.

Мы работаем в рамках ранее определённых договоренностей. Мы не подтверждаем эту информацию, — заявила представитель финансового ведомства.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщило, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в конце февраля намерен провести переговоры в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным. В ходе этого мероприятия белорусский лидер намерен просить о предоставлении $3 млрд в кредит, утверждают источники.

14 сентября 2020 года Путин заявил, что Москва предоставит Минску кредит на $1,5 млрд. В октябре Белоруссия получила треть этой суммы. Лукашенко сообщил, что $200 млн ушли обратно в РФ в качестве платы за газ, а остальные средства направили на борьбу с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что экономика Белоруссии полностью заточена под российскую экономику. По его словам, интеграция между государствами выгодна как Москве, так и Минску.