Белорусский депутат назвал основные темы послания Лукашенко народу Белорусский депутат Маркевич: Лукашенко уделит внимания событиям СВО в послании народу

Фото: president.gov.by

Выступление Президента Беларуси Александра Лукашенко при обращении с ежегодным Посланием к белорусскому народу

В послании народу президент Белоруссии Александр Лукашенко уделит отдельное внимание событиям специальной военной операции на Украине, считает член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности Александр Маркевич. В беседе с «Союзным Вече» депутат предположил, что белорусский лидер затронет темы прекращения конфликта и безопасности страны.

Глава государства в ежегодном Послании к белорусскому народу и Национальному собранию обратится к теме прекращения конфликта и различных провокаций. <...> Безусловно, президент уделит внимание анализу событий специальной военной операции на Украине, отметит важность и своевременность принятия новой редакции Концепции национальной безопасности Беларуси, — отметил Маркевич.

Особый акцент президент может сделать на противостоянии информационным войнам. Депутат подчеркнул, что Лукашенко напомнит о совместной с Россией борьбе с глобальными вызовами и угрозами, которые поступают со стороны Запада. По мнению Маркевича, трудности только укрепят взаимоотношения дружественных стран.

Мы знаем свои цели, замыслы и понимаем какими силами и средствами можем их реализовать на благо своих народов, ведь мы сильны, когда вместе. В сложившихся условиях мы должны сделать все возможное для поиска путей снижения градуса глобального противостояния, — заключил депутат.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности ранее предупредил о быстром и жестком ответе на любую агрессию в сторону Белоруссии. По его словам, на провокации последует адекватный ответ.