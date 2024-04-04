Белорусский депутат прояснил ситуацию с картами «Мир» в республике Депутат Шпаковский опроверг информацию о блокировке карт «Мир» в Белоруссии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о возможной блокировке карт российской платежной системы «Мир» в Белоруссии не соответствует действительности, заявил белорусский депутат Александр Шпаковский в своем Telegram-канале. Он отметил, что позиция белорусской стороны по этой теме не запрашивалась.

Шпаковский раскритиковал издание «Коммерсант», которое 3 апреля сообщило со ссылкой на источник на банковском рынке, что национальная платежная система Белоруссии может последовать примеру Киргизии и Армении и заблокировать карты «Мир» на своей территории из-за угрозы санкций. Шпаковский назвал эту информацию ложной.

Республика Беларусь продолжает обслуживание платежных карт системы «Мир» и не намерена отходить от своих союзнических обязательств, — написал он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что решение Армении прекратить обслуживание карт российской платежной системы «Мир» указывает на то, что Ереван поддался давлению Запада. По ее словам, этот шаг ударит по экономике республики.

Банки Армении, входящие в число участников национальной платежной системы Armenian Card (ArCa), 30 марта перестали обслуживать карты российской платежной системы «Мир». При этом банк «ВТБ Армения» продолжает работать с российскими картами.