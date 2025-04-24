Белорусских военных отправили в Москву в преддверии парада Победы Минобороны Белоруссии: военные отправились в Москву для участия в параде Победы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Репетиция парада

Военнослужащие ВС Белоруссии отправились в Москву, чтобы участвовать в подготовке к параду в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Минобороны страны. Накануне отправки замминистра обороны Александр Науменко и командующий Силами специальных операций Вадим Денисенко провели смотр парадного расчета в специально пошитом к мероприятию обмундировании.

Военнослужащие Сил специальных операций вооруженных сил, которые примут участие в военном параде на Красной площади, посвященном 80-летию победы в Великой Отечественной войне, отправились в Москву для подготовки к предстоящему военному параду, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Брянской областной думы и руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что в параде Победы, который состоится в Москве 9 мая, должны принять участие священники. По его словам, это подчеркнет роль духовных ценностей в укреплении общества и армии. Если священники примут участие в параде Победы, это покажет, что Россия чтит не только воинский подвиг, но и духовную силу, которая помогает преодолевать любые трудности, считает парламентарий.