Белорусских священников обвинили в разжигании ненависти к власти

https://static.news.ru/photo/18c17778-2a51-11eb-9101-fa163e074e61_660.jpg Фото: Poolfoto/Global Look Press

Генпрокуратура Белоруссии обвинила двух священнослужителей в разжигании ненависти к органам государственной власти и официально предупредила о недопустимости нарушения закона.

Речь идёт о председателе Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Сергее Лепине и викарном епископе Минско-Могилёвской архиепархии католической церкви Юрии Кособуцком.

Священнослужители на своих страница в соцсетях критиковали демонтаж и перенос стихийного мемориала, посвящённого памяти жителя Минска Романа Бондаренко. Он умер 12 ноября, пострадав в стычке с неизвестными, которые снимали оппозиционную символику с домов.

В ГП отметили, что священники «в заведомо безапелляционной агрессивной тональности» использовали обороты и термины, которые направлены на повышение уровня напряжённости в обществе, разжигание ненависти к органам госвласти и правоохранительным органам и вражды в отношении указанных социальных групп населения.

Подобные действия недопустимы и неприемлемы, поскольку не только не отвечают основополагающей роли церкви в части достижения взаимного понимания, терпимости и согласия в обществе, но и побуждают граждан к агрессии, противоправным действиям, решению возникающих вопросов неконституционным путём, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там также добавили, что религиозные организации, согласно законодательству страны, не имеют права давать правовую оценку правомерности действий должностных лиц и граждан.

В Белоруссии продолжаются протесты, вспыхнувшие в начале августа после президентских выборов. Согласно официальным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал свыше 80% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — около 10%. Протестующие считают, что он победил в результате фальсификаций и нарушений, требуют его отставки и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко распорядился навести порядок на улицах Минска. Его возмутило возникновение стихийных мемориалов. Он подчеркнул, что столицу страны не следует превращать в кладбище.