Белорусских спортсменов не допустили к ОИ, несмотря на выигранные лицензии

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Атлетов, которые успешно прошли проверки и выиграли лицензии, не допустили к участию в Олимпийских играх в Париже, сообщили в НОК Белоруссии. Там отметили, что подобное решение комиссии вызывает непонимание и возмущение. Вместе с тем в комитете уточнили, что окончательно решение о том, кто поедет на Олимпиаду, будет принято совместно с федерациями по видам спорта.

Непонимание и возмущение вызывают непрозрачные подходы и выводы так называемой комиссии по проверке нейтрального статуса спортсмена для допуска к Играм. По необъяснимым причинам не допущены к участию те атлеты, которые успешно прошли проверки, участвовали в квалификационных соревнованиях и смогли выиграть лицензии, — заявили в НОК.

Международный олимпийский комитет опубликовал список спортсменов 15 июня. Уточняется, что белорусская сторона не утверждала документ. НОК страны продолжит бороться за своих спортсменов и за их право выступать на Играх, говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что из российских спортсменов до Олимпиады допущены велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова. Кроме того, в списке значится Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.