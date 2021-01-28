Белорусские законы скорректируют для борьбы с призывами к забастовкам

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Глава Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов сообщил, что законодательство страны дополнят нормами, позволяющими пресекать призывы к забастовкам.

Решение о введении новых правовых норм принято по итогам совещания Совбеза с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передаёт БелТА. На встрече обсуждалась актуализация законодательства в целях борьбы с новыми вызовами и угрозами. В числе таковых глава Совбеза назвал массовые несанкционированные мероприятия.

Рахманов подчеркнул, что предложения об изменении законодательства будут подготовлены безотлагательно и приняты в ближайшем будущем. Корректировки внесут в Уголовный и Трудовой кодексы.

В Белоруссии с августа 2020 года проходят акции протеста. Манифестации начались после президентских выборов, на которых Лукашенко одержал победу с подавляющим преимуществом. Протестующие считают, что итоги голосования были сфальсифицированы. Забастовки использовались недовольными гражданами в качестве одного из средств выражения протеста.

Ранее Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ. По его словам, на последних выборах не произошло «ничего чрезвычайного» по сравнению с прошлыми, где, по официальным данным, также победил он, писал NEWS.ru.