Белорусские законы скорректируют для борьбы с призывами к забастовкам

Глава Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов сообщил, что законодательство страны дополнят нормами, позволяющими пресекать призывы к забастовкам.
Решение о введении новых правовых норм принято по итогам совещания Совбеза с президентом Белоруссии Александром Лукашенко,
Рахманов подчеркнул, что предложения об изменении законодательства будут подготовлены безотлагательно и приняты в ближайшем будущем. Корректировки внесут в Уголовный и Трудовой кодексы.
В Белоруссии с августа 2020 года проходят акции протеста. Манифестации начались после президентских выборов, на которых Лукашенко одержал победу с подавляющим преимуществом. Протестующие считают, что итоги голосования были сфальсифицированы. Забастовки использовались недовольными гражданами в качестве одного из средств выражения протеста.
Ранее Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии затянулись из-за закрытых границ. По его словам, на последних выборах не произошло «ничего чрезвычайного» по сравнению с прошлыми, где, по официальным данным, также победил он, писал NEWS.ru.