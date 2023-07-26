Белорусские военные начали боевое слаживание с вагнеровцами МВД Белоруссии: бойцы спецподразделений приступили к боевому слаживанию с ЧВК «Вагнер»

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы внутренних войск и специальных подразделений МВД Белоруссии проводят боевое слаживание с представителями ЧВК «Вагнер», рассказал в интервью телеканалу СТВ заместитель министра внутренних дел республики — командующий внутренними войсками Николай Карпенков. Он также отметил, что президент республики Александр Лукашенко призывал военных перенимать практический опыт участников военной компании.

Взаимодействие даже не в том плане, чтобы просто проводить занятия — здесь никого не надо обучать обращаться с автоматом или организовывать и проводить спецоперацию. Надо проводить занятие таким образом, чтобы это было уже одномоментно и боевым слаживанием. Чтобы с первых минут <...> мы уже могли на завтра вступить в бой плечом к плечу, — сказал Карпенков.

По его словам, армия, которая не воюет 40 лет, небоеспособна. Она много знает и умеет, но без боевого опыта это все не то, подчеркнул военачальник.

Он также отметил, что с первых недель пребывания руководства ЧВК в Белоруссии стороны определились с моделью взаимодействия и наметили задачи, которые будут решать в ближайшем будущем. По словам Карпенкова, в рамках слаживания за основу взята задача борьбы с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями. Также «Вагнер» передает белорусским военным «уникальный опыт применения артиллерии».

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что бойцы ЧВК «Вагнер» приступили к обучению военнослужащих из состава территориальных войск республики. По данным ведомства, тренировки проходят на полигоне вблизи города Осиповичи в Могилевской области.Также в Минобороны Белоруссии рассказали о выработке дорожной карты по планам совместной работы вооруженных сил республики и бойцов ЧВК «Вагнер» на ближайшую перспективу.